Trafik cezası ve muayene e-devletten görülecek

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yıl sonu hedefinin, 1 Aralık itibarıyla aşıldığını belirterek, "e-Devlet'te 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz.Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2.5 milyara ulaştı" dedi.Bakan Turhan, 41 milyon 113 bin 762 kayıtlı e-Devlet Kapısı kullanıcısının yüzde 63'ünün erkek, yüzde 37'sinin kadın olduğunu belirtti. Gelecek yılda da e-Devlet'e hizmet entegrasyonlarının hızla devam edeceğine dikkati çeken Turhan, kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilmesinin hedeflendiğini söyledi.Bakanlık, köprü cezaları için daha önce ödeme yapanların 28 Şubat'a kadar başvurmaları halinde paranın 29 Mart'a kadar iade edileceğini de bildirdi.Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'- nin aldığı kararla bugünden itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarına yüzde 15 indirim uygulanacak.