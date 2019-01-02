2019’da kazanan vatandaş olacak

BUGÜN NELER OLDU

2019 milyonlarca vatandaşın cebine, günlük yaşamına doğrudan yansıyan yeniliklerle geldi. Yeni yılla birlikte 4 milyon şirkete devlet garantili alacak sigortası yapılırken, binlerce vatandaşın elektrik, su faturası düşecek. İşletmelerin uzun süredir beklediği KDV iadelerinin yüzde 50'si ödenecek. Konut, çeyiz hesabında ilk ödeme yapılacak, iş kazası yaşanmayan işletmelerin prim yükünün yüzde 50'sini devlet karşılayacak. Vatandaşın köprü cezaları silinirken, borcu sıfırlanan Bağ-Kur'lular istediği hastaneye gidebilecek. Dün itibarıyla yaşama geçen ve doğrudan 81 milyon vatandaşı ilgilendiren 10 önemli adım şöyle:Son üç aydır bekleyen KDV iadeleri hızlandırılıyor. Şirketlerin iade taleplerinin yüzde 50'si ödenecek. Yeni yıldan itibaren KDV iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde, talebin yüzde 50'si inceleme bitmeden hesaplara yatırılacak.İnternet kullanıcıları için sınırsız dönem başladı. Adil kullanım kotası uygulamasına son verildi. İnternet servis sağlayıcıları, 1 Ocak itibarıyla internetin limitsiz kullanılabileceği tarifeleri hayata geçirdi.Son 3 yılda iş kazası yapmayan işletmelerin sigorta prim oranının yüzde 50 düşürülmesi uygulamaya girdi. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon çalışan, 54 bin işyerine destek verilecek. Bu destek işçinin brüt ücretine göre 150 liraya kadar çıkacak.Başvuru şartı aramadan binlerce kişinin Bağ-Kur borcu silinirken, 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlandı. Sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kur'lunun başvurusu alındı.Elektrik ve suda yüzbinlerce aboneyi ilgilendiren indirime imza atıldı. Tüketimini 22.00-06.00 saatleri arasına kaydıranların faturası hafifleyecek. Akıllı sayacı bulunan yeni yılla birlikte gece 22.00'den sonra çamaşır yıkayan, fırın açan, ütü yapan daha az fatura ödeyecek. Elektriğin kilovatsaati, vergi ve paylar, dağıtım bedeli hariç 28 kuruşa düştü. Su faturalarında da indirim var. İstanbul'da tüm aboneler için su faturaları yüzde 15 indirimli olacak.Evlenecek çiftlere destek amacıyla 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı ve devlet katkısı 25 bin liraya yükselen konut hesabında ilk ödeme yapılacak. Çeyiz ve konut hesabı uygulamasından yararlananların sayısı 38 bine yaklaşırken, devlet bu yıl her iki hesap için yaklaşık 465 milyon lira destek sağlayacak.Köprü cezalarının takibi sonlandırıldı. Vergi daireleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin idari para cezalarının takip işlemlerini sonlandırıyor. Tebliğ edilen alacaklardan vazgeçilecek, tahsil edilen tutarlar da iade edilecek.Dün itibarıyla ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu oldu. Vatandaş mahkemeye gitmeden sorunlarını çözme şansı bulacak. Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilecek.Katılımcı sayısı 7 milyona ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir dönem başladı. Dün itibarıyla BES'te cayma hakkını kullananlar için daha önce 2 yıl olan zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. Yeni yılda, 5-9 çalışana sahip 283 bin şirket sisteme dâhil olacak. Sisteme geri dönüş imkânı tek seferle sınırlandırıldı.Yaklaşık 4 milyon küçük işletmeyi ilgilendiren, devlet destekli alacak sigortası devreye girdi. Yeni üründen ilk etapta cirosu 25 milyon TL ve altı olan işletmeler yararlanacak. Bu KOBİ'lere teminat sağlanacak. İşletmelerin alacaklarını tahsil edememesi durumunda önemli bir kısmı devlet destekli sigorta havuzundan karşılanacak, 300 bin liraya kadar çıkabilen limitler dâhilinde alacak sigortası temin edilebilecek. Küçük işletmeler için yapılacak uygulama daha sonra ihracatçıları da kapsayacak.