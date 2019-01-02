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Bakan müjdeyi verdi! 2019'da 5.6 milyarlık destek yağmuru başlıyor

Sanayi ve , 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 09:59
Bakan müjdeyi verdi! 2019'da 5.6 milyarlık destek yağmuru başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

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Bakan müjdeyi verdi! 2019'da 5.6 milyarlık destek yağmuru başlıyor
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