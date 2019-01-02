Borsada hedef 120 bin

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinin en yüksek seviyesi olan 121 bin 531 puanı gördüğü geçtiğimiz yılı, ABD-Çin ticaret savaşı, jeopolitik riskler, Brexit süreci, global büyümeye ilişkin endişeler ve kur saldırısının etkisiyle kayıpla kapatan Borsa İstanbul, 2019'a umutlu giriyor. Geçen yılı yüzde 20.86'lık kayıpla kapatan borsada, endeks art arda iki yılı tarihi boyunca düşüşle tamamlamadı.İstatistiksel olarak da ibreyi yukarı çeviren endeksin, ekonomide beklenen dengelenmenin başarıyla yönetilmesi ve enflasyondaki düşüşün hızlanarak devam etmesinin etkisiyle, özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlaması beklenen yükselişle 100 bin seviyesini aşmakta zorlanmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, 2019'un ilk çeyreğinin zor geçebileceğini ancak ikinci çeyrekten sonra endekste yükselişlerin görülebileceğini ifade etti. ABD ilişkilerin düzelmesi ve jeopolitik risklerin de azalması önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentileri güçlendiriyor.Türkiye'ye yabancı ilgisi, TL'nin de performansını ön plana çıkardı. Son üç ayda TL, dolar karşısında yüzde 20 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ABD'nin Suriye'den çıkma planı, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentisi ve düşen petrol fiyatları ile birlikte TL'nin hızla toparlandığını kaydetti.Borsada, ibreyi yukarı çeviren önemli gelişmelerden biri de yabancı payının son üç ayda yüzde 61'den 65'e çıkması. Stratejist Cüneyt Paksoy, 2018'in, Türk hisselerinin dolar bazında ucuz olmasının ve düzelen Türkiye hikâyesinin borsada daha fazla düşüş görülmesini engelleyeceğini söyledi.Paksoy, 110 binlerin geçilmesi durumunda 115.000- 125.000 bandının gündeme geleceğini söyledi.Geçen yıl yüzde 20.8'lik kayıpla son 7 yılın en kötü performansını gösteren borsada sektör endekslerinden sadece ikisi değer kazandı. En fazla kaybettirenler yüzde 52 ile spor, yüzde 45.8 ile bilişim ve yüzde 35.5 ile GYO oldu. Yatırımcısını sevindiren iki sektör endeksi ise yüzde 122.8 ile finansal kiralama, faktoring ve yüzde 18.1 ile madencilik. En fazla değer kazanan hisse yüzde 409 ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası oldu. Denizbank yüzde 407, Niğbaş Çimento yüzde 326 prim yaptı. En fazla düşüş ise yüzde 91.9 ile Beyaz Filo'da gerçekleşti.Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, yılın ikinci yarısı için görünümü pozitife çevirebilecek etkenleri şöyle sıraladı: "Yerel seçimlerin bitmesi, bahanda düşüş beklenen enflasyon, ikinci çeyrek büyüme verisinde toparlanmanın başlaması ve 4 yıllık seçimsizlik döneminde iktidarın ekonomik politikaları hayata geçirme kararlığı." Doğan, iyimserliğin hâkim olması durumunda BIST 100'de, 120 bin seviyesinin üstünün görülebileceğini söyledi.