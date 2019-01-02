HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 fabrikanın açılışını yapacak

Erdoğan 'da 2 fabrikanın açılışını yapacak

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 17:16

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 fabrikanın açılışını yapacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak Cumartesi günü Manisa'ya gelerek 2 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'da Manisa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'da Pepsi-Co isimli fabrikanın, saat 18.00'da ise Tirsan Kardan fabrikasının açılışını gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Manisa İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manisa'da ağırlamaktan gurur duyacaklarını ifade etti. Alat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki açılış sonrası kentten ayrılacağını sözlerine ekledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 fabrikanın açılışını yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN