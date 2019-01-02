Divanev markasıyla 3 bin kişiye istihdam

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YATAŞ Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, satın aldıkları Divan Mobilya'yı Divanev markasıyla perakende pazarına soktuklarını söyledi. 2016'dan beri görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Öztaşkın, "Divan mobilya zaten sektörde olan bir firmaydı. Sadece isim haklarını alarak markamızı Divanev yapmaya karar verdik. Yerli bir isim olmasını istedik. Enza ile belirli bir kitleyi kaçırıyorduk. Divanev'le bunun önüne geçeceğiz" dedi. 2019'da 200'e yakın satış noktası açmayı planladıklarını ve 5 yılda grup olarak liderlik hedeflediklerini dile getiren Öztaşkın, Enza Home ve Yataş'ta olduğu gibi Divanev'de de üretimin yüzde 80-85'ini kendi fabrikalarında yapacaklarını vurguladı.Öztaşkın, "Son iki yılda fabrika ve üretim hatlarına 150 milyon lira yatırım yaptık. Divanev için de 25 milyon lira harcadık. 2019'da yeni markaya 40 milyon lira daha harcayacağız" dedi. Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız ise, gelecek yıl 5 mağazayı kendilerinin açacağını Divanev'de franchise ile büyüyeceklerini söyledi. Yıldız, yeni markayla 2020'ye kadar ek 3 bin kişiye istihdam sağlamayı öngördüklerini dile getirdi.