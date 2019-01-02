HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Başkan Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

Başkan Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

Başkan 'ın, AK Parti Grup toplantısında açıkladığı müjdeler, yeni yılın ilk yasa teklifi oluyor. Teklif ile sigorta primi teşviki, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 15:57
Başkan Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

AK Parti, yeni yılın ilk yasa teklifini vermeye hazırlanıyor. Bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi beklenen ekonomik minik pakette, Başkan Erdoğan'ın yeni yıldan önce açıkladığı teşvik müjdeleri yer alacak.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde şu düzenleme yer alacak:

"Sigorta primi teşviki 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak. Asgari ücret desteği ise 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 100 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 lira olacak."

Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN