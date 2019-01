Japon devleri Türk ortak peşinde

BUGÜN NELER OLDU

İki yıl önce Dyo'nun matbaa mürekkepleri tesisini alarak Türkiye pazarına giren Japon mürekkep devi TOYO Inc., ikinci fabrika yatırımı için gün sayıyor. Manisa'da 200 milyon liraya yeni bir fabrika kuracaklarını söyleyen Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO'su Yakup Benli, "TOYO, Türkiye'ye 1-2 yıllığına değil 40-50 yıllığına geldi. Burası, kalıcı olacağımız ve büyüyeceğimiz bir pazar. Yatırıma ara vermeyeceğiz. Son dönemde Japon yatımcılardan Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Şu sıralar devasa gruplar Türkiye'de ortaklık görüşmeleri yapıyor. Hemen hemen her sektörle ilgileniyorlar. Birkaç hafta önce Manisa OSB'ye de büyük bir yatırımcı grubu geldi. Yakında bu yönde güzel haberler duyabiliriz" dedi.Yaşar Grubu'na bağlı Dyo Matbaa Mürekkepleri şirketinin yüzde 75'ini 2016'da satın alan Japon TOYO Inc., 2 yılda gerçekleştirilen 3 sermeye artışlarıyla hisse oranını yüzde 87.5'e kadar çıkardı. Bu sürede yaklaşık 130 milyon liralık sermaye artışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Benli, "Bu kalıcı olacağımızın ve Türkiye'yi bölgesel üs ve Ar-Ge merkezi yapacağımızın göstergesi" değerlendirmesini yaptı. Manisa'daki fabrikalarının Hindistan'la Amerika arasında bu ürün guruplarını üreten tek tesis olduğunu kaydeden Benli, şu bilgileri verdi: "Japonlar burayı alırken Doğu Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Batı Asya'nın satışlarını Türkiye üzerinden yapmayı hedefliyordu. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamında aktifiz. Son bir yılda Rusya'da eforumuzu artırdık. Yeni bir dağıtım kanalıyla çalışmaya başladık. Büyümeyi hedeflediğimiz ana alan ihracat olacak. Daha önce basın sektörü ağırlıklı çalışıyorduk. Buradaki daralmadan dolayı son dönemde potansiyeli hayli yüksek olan ambalaj tarafında büyüyoruz. Bu yıl 250 milyon lira ciro hedefliyoruz."Türkiye'de son yıllarda artan Japon ve Güney Koreli yatırımcı furyasına dikkat çeken Yakup Benli, şunları anlattı: "Japon yatırımcılar kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye ile çok iyi ilişkiler içerisindeler. Japonlar üretmeye, istihdam sağlamaya ve mümkünse buradan ihracat yapmaya geliyor. Bundan daha efektif ve randımanlı bir sermaye akışı olamaz." 2018'in kendileri için dinamik bir yıl olduğuna dikkat çeken Benli, "Dalgalanmadan etkilendik. Bu nedenle ihracata yüklendik. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. Yakın zamana yüzde 95 iç piyasa çalıştıklarını anlatan Benli, son dönemde ihracatın payının yüzde 16'lara kadar çıktığını belirtti.