Katılım bankalarından yurt için gayrimenkul

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat bir yurt arazisi bağışı protokolü imzalandı. TKBB tarafından Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde bin 194 metrekarelik arsanın 6 milyon 500 bin TL bedelle satın alınması için imzalar atıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Faizsiz finans kurumlarının, TDV ile bu şekilde iş birliği yapmış olması hem milletimize hem de yurt içinde ve dışında hayrı ulaştırmamız gereken kardeşlerimiz adına büyük bir gelişme sağlayacaktır" dedi. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir ise, "En büyük yatırım insana yapılandır. Buradan yetişen öğrencilerimizden, Türkiye'nin ilim, fikir ve sanat dünyasına yön verecek şahıslar yetişmesini ümit ediyoruz. Medeniyet mücadelemize katkı sağlayacak insanların yetişmesine vesile olsun" diye konuştu.