Tek parçadan ibaret olmak kaydıyla... Merkez Bankası o paraları yeniliyor!

Banknot İnceleme Komisyonu tarafından eskimiş veya herhangi bir şekilde tahrip olmuş Türk lirası banknotların değişimi için yılda ortalama 200-250 başvuru değerlendiriliyor. Bu banknotların en çok rastlanılan tahrip olma sebepleri arasında yanma, toprak altında kalarak çürüme, yıkanma ve hayvanlar tarafından kemirilme dikkati çekiyor.

TEK PARÇADAN İBARET OLMAK KAYDIYLA...

Tek parçadan ibaret olmak kaydıyla, yüzde 50'sinden fazlası Türk lirası olarak tespit edilebilir durumda bulunan hasarlı banknotlarla yüzde 50'sinden fazlası sağlam banknotlar tam değeriyle değiştiriyor.