Telefonlar susmuyor! O ülkeden on binlerce kişi Türk vatandaşlığına geçmek istiyor Türkiye, vatandaşlık kanunundaki "gerekli yatırım miktarlarının" düşürülmesinden bu yana 100 milyon dolarlık yatırım ve 250'nin üzerinde vatandaşlık başvurusu alırken, 2019'da başvurularda patlama yaşanması bekleniyor. Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Konu ile ilgili konuşan Atalay: "On binlerce İngiliz, Alman, Rus Antalya'da yaşıyor. Bunlardan birçoğu Türkiye’deki sosyal imkanları görünce ev alarak hem kendi ülkesinin vatandaşlığını koruyor hem de Türk pasaportu alarak çifte vatandaşlığa karar veriyor. Ülkemize sermaye çekmeye çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden yatırım yapmak isteyen kişiler ülkemize sermaye getirsin, refaha katkıda bulunsun, Türkiye'nin başarı hikayesine ortak olsun istiyoruz" açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 2.1.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 12:50