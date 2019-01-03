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3 Ocak Perşembe ne kadar? Cumhuriyet fiyatları burada

En çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. 3 Ocak Perşembe ? Düğün sezonu başlamadan bireylerin altına olan ilgisi de artıyor, 3 Ocak , , , tam altın ve hakkındaki son detaylar ve anlık değişimler haberimizde.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:47
3 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet Çeyrek altın fiyatları burada

Altın fiyatları konusunda özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm güncel gelişmeleri bulabileceksiniz. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, yeni evlenen çiftlere düğün hediyesi olarak altın takılır ayrıca yatırım olarak da altın ülkemizde tercih edilen en önemli birikim yöntemidir.

3 Ocak altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra gram altın vatandaşın yeni gözdesi olmuştu. Gram altın 3 Ocak Perşembe sabahı 227,67 TL'den alınırken 227,72 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde evlerde biriktirilen altınların çoğu da çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 355,23 TL'den alınırken 363,31 TL'den satılıyor.

Yarım altın ne kadar oldu?

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 708,23 TL'den alınırken 726,61 TL'den satılıyor. Yarım altın da genellikle yatırım amaçlı satın alınır.

Tam altın fiyatları ne kadar?

Tam altın ülkemizde daha çok birikim açısından tercih edilir, yeni evlenen çiftlere düğünlerde yakınları ve aile fertleri tarafından tam altın hediye edilir. Tam altın bu sabah 1.420,90 TL'den alınırken 1.448,78 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır ikisi de yatırım amacıdır fakat Cumhuriyet altını hem daha ağır ve hem daha pahalı olduğundan uzun vadeli düşünülür. 1.471,00 TL'den alınırken 1.493,00 TL'den satılıyor.

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3 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet Çeyrek altın fiyatları burada
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