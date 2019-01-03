Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

YIL SONU HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK

Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor. Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüceğiz.

ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." dedi.