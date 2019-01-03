HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 15:01
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

YIL SONU HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK

Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor. Devlet olarak verdiğimiz desteği 3 ay daha sürdüceğiz.

ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." dedi.

Son dakika haberi... Bakan Berat Albayrak'tan flaş KDV-ÖTV açıklaması

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN