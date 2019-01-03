Beş koldan 5.6 milyarlık destek

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek katma değerli üretimi arttırmak için için kolları sıvayan hükümet, girişimcilerin yüzünü bu yıl da güldürmeye devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek. Desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Sanayi Bakanlığı 2019'da 2.45 milyar lira destek kullandıracak. TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1.26 milyar lira ödenek öngörülüyor. KOSGEB tarafından ise KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak.