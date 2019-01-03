Göbeklitepe büyük organizasyona hazırlanıyor

- "Göbeklitepe" konseptiyle 9'uncusu Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Şehri Medeniyet Kültür Projesi kapsamında defile, konser, panel, sergi gibi birçok etkinlik düzenlenecek - Yapımcı Savaş Uğurlu: - "Projemiz, Göbeklitpe'nin önemli değerlerini ön plana çıkararak, kültürel tanıtımına katkı sağlayacaktır"

ŞANLIURFA (AA) - Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 9'uncusu "Göbeklitepe" konseptiyle Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Projenin yürütücüsü Medyadoktoru firmasının yapımcısı Savaş Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı kentlerinde valilikler ve belediyelerin desteğiyle Şehri Medeniyet Kültür Projesi yürüttüklerini söyledi.

Projenin 9'uncusunu "Göbeklitepe" konseptiyle 17 Nisan 2019'da Şanlıurfa'da gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirten Uğurlu, bu kapsamda ünlü mankenlerin, Göbeklitepe'deki bulgular ışığında özel tasarlanan 30 parça kıyafetle defile yapacağını kaydetti.

Ayrıca 3 semavi din ve 6 farklı mezhebin mensuplarından oluşan Antakya Medeniyetler Korosunun proje çerçevesinde sahne alacağını anlatan Uğurlu, katılımcılara 12 bin yıllık geçmişi bulunan Göbeklitepe dönemine ait yemeklerin ikram edileceğini belirtti.

Uğurlu, Göbeklitepe'ye ilişkin panel ve sergilere yer verilecek etkinliklere çok sayıda yabancı medya kuruluşu ile ulusal medya çalışanının da davet edileceğini dile getirdi.

- "Benzer projelere ihtiyaç var"

Kültürün toplumları dönüştürmedeki gücünün farkında olduklarını vurgulayan Uğurlu, Göbeklitepe'nin dünyadaki öneminin bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Göbeklitepe'nin tanıtımı noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'mızın, Göbeklitepe'mizin ve ülkemizin kültürünü, medeniyetini, tarihi değerlerini, geleneksel uygulamalarını, motiflerini ve sanata kadar uzanan farklı kollarını uluslararası platformlarda geniş kitlelere anlatmak için bu ve benzeri kültür projelerine ihtiyacımız var. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel çeşitlilik kavramları, toplumlar için bir yakınlaşma, diyalog, uyum ve kimlik kaynağını oluşturmaktadır. Projemiz, Göbeklitpe'nin önemli değerlerini ön plana çıkararak, kültürel tanıtımını yapmaya katkı sağlayacaktır."