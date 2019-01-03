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o iddialara cevap verdi: 4 milyon kar etti!

Büyükşehir Belediye Başkanı , başta olmak üzere şirketlerinin zarar ettiği yönündeki asılsız iddialara açıklık getirdi. Uysal, “İBB şirketlerinin yıl sonu itibariyle zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yıl sonu İSPARK’ın 4 milyon kârı var. Bu kâr da yeni otoparklar, bisiklet parkları gibi yatırımlarla İstanbullulara hizmet için kullanılıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 16:05
İBB o iddialara cevap verdi: İSPARK 4 milyon TL kar etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünya çapında dereceye giren İBB sporcuları için düzenlenen ödül törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden "İBB şirketleri zarar ediyor" yönündeki asılsız iddialar hakkında açıklama yaptı.

İBB o iddialara cevap verdi: İSPARK 4 milyon TL kar etti!

UYSAL: "İBB ŞİRKETLERİ ZARAR ETMİYOR"
İBB şirketlerinin zarar etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Uysal, "Şirketler son çeyrekte toplu ödeme yapar. İBB şirketlerinin yıl sonu itibariyle zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. İSPARK'ın da zarar ettiği yok. Bir şirketin kâr veya zarar oranı yıl sonunda belli olur. Yıl sonu rakamlarına baktığımız zaman nereye, ne kadar yatırım yapılmış, toplamda ne kadar ciro yapılmış bunlar gayet açık ve net. Bu yıl sonu itibariyle İSPARK'ın 4 milyon TL kârı var" dedi.

UYSAL: "YENİ OTOPARKLAR, BİSİKLET PARKLARI İSPARK TARAFINDAN YAPILIYOR"
İSPARK'ın aynı zamanda İstanbul genelinde yatırımlar yaptığına dikkat çeken Uysal, "İSPARK'ın elde ettiği kâr da yine İstanbullulara hizmet için kullanılıyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak kamu hizmeti için çalışıyoruz. İstanbul'da otopark sorununu çözmek için ilave otopark alanları oluşturuyoruz. İl genelinde yeni model, tam otomatik ve yarı otomatik otopark sistemlerine sahip modern otoparklar inşa ediyoruz. Bisiklet yollarını yaygınlaştırıyor, yeni bisiklet parkları kuruyoruz. Tüm bu yatırımlar İSPARK'ın bütçesinden karşılanıyor" diye konuştu.

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İBB o iddialara cevap verdi: İSPARK 4 milyon TL kar etti!
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