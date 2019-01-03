İkamette 270 gün koşulu kalktı

BUGÜN NELER OLDU

Emeklilik için yurtdışı borçlanmalar konusunda gurbetçilere büyük kolaylıklar sağlayan hükümet önemli bir adım daha attı. Almanya, Belçika'da yaşayıp da Türkiye'den emekli aylığı alanların daimi ikametinin tespitinde zorunlu olan "kesintili 270 gün" zorunluluğu kaldırıldı. 1 Ocak itibarıyla sadece kesintisiz 183 gün Türkiye'de bulunulması, ikamet yerinin Türkiye olarak kabul edilmesi için yeterli sayılacak. İkamet süresinin kesintiye uğraması halinde 183 günlük süre, talep tarihinden itibaren yeniden başlatılacak. Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçi sayısı 5.5 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hizmetleri konusunda bir kolaylık daha sağladı. SGK tarafından yapılan düzenlemeyle daimi ikamet kavramı yeniden tanımlandı. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinde emeklilik koşullarının ağırlaşması Türkiye'ye ilgili artırırken, hizmet ve emeklilik başvurularının elektronik ortamda alınması başvuruları artırdı. Almanya, Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları adeta patladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran gurbetçi sayısı 600 bine yaklaştı. Kurum şu ana da yaklaşık 400 bin gurbetçiye aylık bağladı. Gurbetçi kadınlar ev hanımlığı geçen sürenin karşılığında da borçlanarak Türkiye'den emekli olabiliyor. Avrupa ülkelerinde işsiz kaldığı için emekli olamayan ya da ortalama bin 200 euro emekli aylığı ile geçinemeyenler de Türkiye'de emekli olmayı tercih ediyor.