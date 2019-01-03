Mehmet Özhaseki Ankara için 111 projeyi açıklıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ankara'ya yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak olan 2019-2024 Ankara Projelerini açıklıyor.

Projeler kapsamında, kültür, sanat, turizmden sosyal projelere, çevre projelerinden yerel kalkınma projelerine, spor projelerinden ulaşım projelerine kadar 11 başlık altında yüzlerce proje bulunuyor.

Bu projelerden bazıları ise şöyle:

"Ulus meydan düzenlemesi, çocuk köyü projesi, millet bahçeleri, Ankara fuar alanının tamamlanması, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elmadağ kayak Merkezi, Kızılay-Havalimanı metro hattı, Ankara Doğu-Batı Terminali ve cep terminalleri projesi."

Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

BÜTÜN MAHALLELERDE ETÜT MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIZ

Bütün mahallelerde etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri yapacağız. Millet Bahçelerine önem veriyoruz, bunların tabi içerisinde birçok fonksiyonu da var Millet Kıraathaneleri de var, bu projeler bittiğinde Ankara'daki yeşil alan miktarı 26-27 metrekareye çıkacak. Cebeci stadı da Millet Bahçesi olarak hizmet verecek. Bir diğer projemiz ise Hayvanat Bahçesi konusu yeni bir yer tespit ettik, oraya güzel bir hayvanat bahçesi yapacağız.

ANKARA FUAR ALANI'NI TAMAMLAYACAĞIZ

Bir diğer başlığımız yerel kalkınma projeleri, Ankara Fuar Alanı'nı tamamlayıp, Ankaramıza kavuşturacağız. Ayrıca Ankara'ya has bazı meslekler vardır onların da tekrardan canlandırılması lazım mesela siteler/mobilyacılar. Kaybolan bu kültürü tekrardan modern bir şekilde yapabilecekleri iş yerleri oluşturacağız.

AKILLI ŞEHİR PROJELERİ

Akıllı şehir vadisi yapıyoruz, şehirle ilgili akılla ilgili olacak ne varsa bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Enerjiden, altyapıya her işin akıllı olarak çözümlendiği bir ortamdan bahsediyoruz. Sporla ilgili olarak, çok konuşulan ama yapılamayan 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi'ni de tamamlayacağız, üzerinden çalıştık. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stadına kavuşacak. Yetiştirebilirsek 1-2 ay içerisinde temelini atacağız.

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