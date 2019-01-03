Motosikletçiler ÖTV indiriminden umutlu

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında 250 cc ve altı motosikletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin, satışları artıracağı ve sektöre olumlu yansıyacağı belirtildi.

Enflasyonla Topyekün Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerine 250 cc ve altı motosikletler de dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kapsamda söz konusu motosikletlerde yüzde 8 olan ÖTV'nin 31 Mart'a kadar sıfırlandığını duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ekonomik gelişim ve ilerlemenin bir göstergesi olarak adlandırdıkları, Enflasyon ile Topyekün Mücadele kapsamında kurumlarca gerçekleştirilen tüm gelişmelerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu anlamda devlet büyüklerinin yaptığı çalışmalar sonucu 250 cc ve altı motosikletlere yapılan ÖTV indiriminin sektöre olumlu yönde etki edeceğine işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

"Motosiklet fiyatları yüksek olduğu için son kullanıcı fiyat avantajı nedeniyle 250 cc altına yöneldi. Markalarda bunu görerek düşük cc motosikletlere ya yatırım yaptı ya da ithal etti. ÖTV indirimiyle düşük cc kullanıcısı ve yeni başlayacaklar sezona mutlaka yeni bir motosikletle girmek isteyecektir. Bu da sektöre biraz daha rahat nefes aldırıp, motosiklet satışlarının yukarı yönde hareket etmesine yol açacaktır."

Uçar, TÜİK'in en son açıkladığı verilere göre trafiğe kayıtlı 3 milyondan fazla motosiklet olduğunu ve bunun da yüzde 80'ini 250 cc'ye kadar olan motosiklet kullanıcıları oluşturduğunu ifade ederek, gençlerin de spor amaçlı kullandığı motorların 250 cc olduğu için indimlerin motosiklet sporuna olumlu yansıyacağını anlattı.

"ÖTV İNDİRİMİ DUYURULARININ İYİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

Ulusan Motor firmasının sahibi Vehbi Ulusan da satışların düşük olduğu kış döneminde ÖTV indiriminin sektöre canlılık kazandırmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İndirim yapılacak 250 cc ve altı genelde başlangıç motosikletleri olduğu için bu işe yeni başlayanlar ve ulaşım aracı olarak kullananlar tercih ediliyor. Ülkemizde de en çok satılanlar 250 cc ve altı motosikletler. Bundan dolayı bu indirimin sektöre çok katkısı olacak. 15 bin liralık bir motosiklette bin 500 lira gibi indirime tekabül ediyor. Motosiklete yeni başlayanlar da bin 500 liraya bu işin eğitimi alabilir veya daha kaliteli güvenlik ekipmanları edinebilir. Dolayısıyla her yönüyle sektöre büyük katkısı olacak."

Ulusan, sezona motosikletle girme veya aracını yenileme düşüncesi olanların mart ayının sonuna kadar kararlarını vermesi gerektiğini ifade ederek, "İnsanlarda motosiklet alma düşüncesi nisan, mayıs aylarında, havaların ısınmasıyla başlıyor. Bu nedenle ÖTV indirimi duyurularının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bizim bu konudaki temennimiz bu indirimlerin uzatılması hatta 250 cc üzerindeki yüzde 37'lik ÖTV'de de indirime gidilmesi yönünde." ifadesini kullandı.

"GÜVENLİK EKİPMANLARINDA DA İNDİRİME GİDİLMELİ"

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise 250 cc ve altı motosikletlerde geçici olarak ÖTV'nin sıfırlanmasının sektöre bir nebze de olsa nefes aldıracağını söyledi.

Sektöre sağladığı bu destekten dolayı Bakan Albayrak ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na teşekkürlerini ileten Candar, sezon öncesi bu gelişmenin yüzleri güldürse bile yeterli olmadığını ifade etti.

Candar, sektörün ekonomideki dalgalanmalardan etkilendiğini aktararak, "Motosiklet kullanımını teşvik etmek, sektörü ayağa kaldırabilmek için ÖTV ve KDV'de cc ayrımı yapmadan süreklilik gerektiren bir iyileştirme çalışması yapılmasını camia olarak bekliyoruz. Şu anda trafik kuralları gereği şart olan güvenlik ekipmanlarında da ÖTV söz konusu. İnsanların güvenliği düşünülerek zorunlu yapılan ki bunlardan en önemlisi kasktır, güvenlik ekipmanlarda da acil bir düzenleme yapılması gerekmekte." değerlendirmesinde bulundu.