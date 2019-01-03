Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli maaşı ne kadar artacak? Zam oranı belli oldu!

Milyonlarca vatandaşın beklediği Aralık ayı enflayon rakamları belli oldu. Memur, memur emeklisi başta olmak üzere milyonlarca vatandaş enflasyon rakamını merakla bekliyordu. Aralık ayı enflasyı gerileyerek aylık TÜFE yüzde 0.40, Yİ-ÜFE ise yüzde 2.22 oranında düştü. Peki bu rakamlar sonrası memur ve memu emekli maaşları ne kadar artacak? Bu orana SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19 oldu.

Bu düşüş emekli ve memur maaşlarına ne kadar yansıyacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem canlı yayında bu konuyla ilgili ayrıntıları anlattı.

6 aylık enflasyon: yüzde 10.20

SSK ve Bağkur emeklisininin Ocak zammı: yüzde 10.20

Emekli sandığı Ocak zammı oranı: yüzde 4 + 6.7

Memur: yüzde 4 + 6.7: %10.7

EN DÜŞÜK MAAŞLAR:

Bağkur- Esnaf: 1690.28 TL

BAĞKUR-TARIM: 1189.71

SSK EMEKLİSİ: (2000 ÖNCESİ): 1888,34 TL

SSK EMELİ (2000 SONRASI): 1125,57 TL

EMEKLİ SANDIĞI: 2379. 91 TL

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