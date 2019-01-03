HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haber: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur maaş zammı belli oldu! Memur zammı ne kadar oldu?

Son dakika haber: rakamları açıklandı! Milyonlarca memur maaş zammı belli oldu! ne kadar oldu?

Bugün rakamlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca çalışan memurların maaşlarına yapılacak olan oranı netleşti. Bugün açıklanan zam oranıyla birlikte yeni memur maaş zamları belli oldu. Milyonlarca kişinin merak ve heyecanla beklediği Ocak zammı belirlendi. İşte yapılan zamlarla birlikte memur maaş artışları...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 10:21
Son dakika haber: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur maaş zammı belli oldu! Memur zammı ne kadar oldu?

Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 26 oranında olmasının ardından milyonlarca çalışan memurlar heyecan içinde kendilerine yapılacak olan zam oranını beklemeye başlamıştı.. AGİ artışı ve ek ödemelerde hesaba katıldığı zaman şartlar bu şekilde gerçekleştiği takdir de memur maaşlarında da ciddi bir artış yaşanması bekleniyordu.. Binlerce bireyi heyecalandıran bu gelişme 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' sorusunu da beraberinde getirmişti. Peki 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur maaş zammı belli oldu! Memur zammı ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN