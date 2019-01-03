Son dakika haber: Enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur maaş zammı belli oldu! Memur zammı ne kadar oldu?

Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 26 oranında olmasının ardından milyonlarca çalışan memurlar heyecan içinde kendilerine yapılacak olan zam oranını beklemeye başlamıştı.. AGİ artışı ve ek ödemelerde hesaba katıldığı zaman şartlar bu şekilde gerçekleştiği takdir de memur maaşlarında da ciddi bir artış yaşanması bekleniyordu.. Binlerce bireyi heyecalandıran bu gelişme 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' sorusunu da beraberinde getirmişti. Peki 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...