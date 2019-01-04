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220 bin vatandaşın aylığı artıyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
220 bin vatandaşın aylığı artıyor
Yaklaşık, 220 bin kişiye yaşlılık aylığı kapsamında yapılan ödemeler bin liraya çıkarılıyor. Bu kapsamda 600-800 lira arasında aylık alan dul ve yetimler de yararlanacak. Bu yıl sosyal güvenlik sisteminde SSK ile Bağ-Kur çalışanları arasındaki prim süresinin eşitlenmesi hedefleniyor. Yaklaşık 2.5 milyon esnafı doğrudan ilgilendiren prim gün 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik tasarı Meclis gündemine alınacak. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'luların erken emeklilikle birlikte yüzde 20'ye yakın daha yüksek aylık almaları mümkün olacak. Mevcut sistemde emeklilik tarihinde ilk işe giriş ya da sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı koşullarda çalışan bir SSK'lı yedi yıl önce emekli olabiliyor.

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