Enflasyon aralıkta % 20.3’e indi

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinin ardından otomotiv, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, TL'deki değer artışı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşle, kasımda yüzde 21.62'e inen yıllık enflasyon, aralıkta ise yüzde 20.3 ile YEP'teki yüzde 20.8 hedefinin altına geriledi.Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta giyim ve ayakkabı ile akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin yüzde 0.4 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Son 10 yılın en düşük aralık ayı enflasyonu gerçekleşirken, çekirdek enflasyon göstergeleri olan B ve C endeksleri sırasıyla yüzde 0.37 ve 0.45 düşerek 16 yılın en büyük aralık ayı düşüşüne imza attı. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi de aralıkta yüzde 2.2 ile 10 yılın en büyük aralık ayı düşüşünü yaşadı. Ekimde yüzde 45.01 olan, kasımda 38.54'e inen yıllık ÜFE, aralıkta yüzde 33.64'e geriledi. Aralıkta en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta en yüksek fiyat artışı, yüzde 36.82 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17.64 ile portakalda gerçekleşti. Gıdada geçen yıl fiyat artışı en yüksek ürün yüzde 184 ile kuru soğan, fiyat düşüşü en yüksek ürün ise yüzde 23 ile limon oldu.EKONOMISTLER, döviz kurlarındaki geri çekilme, enerji fiyatlarının düşmesi ve vergi indirimlerinin etkisiyle yıllık enflasyonun gerilediğini ve yeni yılda da düşüşün süreceğini belirtti. Kalıcı düşüş trendinin ağustos ayından itibaren başlayabileceğine dikkat çekildi.