Hedef dünyanın ilk 50 firmasından biri olmak

BUGÜN NELER OLDU

Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisini Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim eden STM hedef büyüttü.STM Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayisinin önde gelen mühendislik şirketlerinden olduklarını belirterek, "Öncelikli hedefimiz STM'yi ihracat odaklı büyüterek şirketimizi Defence 100 listesinde ilk 50 şirket arasına sokmaktır" dedi. İkinci, insansız su üstü ve su altı sistemleri ile milli denizaltı tasarım çalışmaları ve cep denizaltı konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.Genel Müdür İkinci, 2018 yılında önemli başarılara imza attıklarını bunun sonucunda da dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına girdiklerini söyledi. Askeri denizcilik projelerinin yanı sıra Siber Güvenlik ve Otonom Sistemler alanında dost ve kardeş ülkelere ihracat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İkinci, "Bu kapsamda 2018 yılı içinde Euronaval fuarında Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte geliştirdiğimiz Sualtı Optik Haberleşme Sisteminin ihracatına yönelik iş birliği anlaşması, yine aynı fuarda dünyanın önde gelen klaslama kuruluşlarından DNV GL ile suüstü ve denizaltı platformları projelerinde iş birliği anlaşması imzaladık. Ayrıca Kazakistan'da ve Pakistan'da düzenlenen savunma fuarlarında da o ülkelerin devlet kurumları ile özellikle Siber Güvenlik alanlarında iş birliklerimizi anons ettik. 2018 yılının sonlarında Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı yetkililerine Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri vermeye başladık ve umarım Kazakistan ile iş birliğimiz çeşitlenerek artmaya devam edecek. STM 2018 yılında özellikle askeri denizcilik, siber güvenlik ve otonom sistemler alanında ihracat odaklı faaliyetler gerçekleştirdi." diye konuştu.Yapmış oldukları teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yatırımları sayesinde dünyada ismi bilinen bir şirket konumuna geldiklerini vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, şöyle devam etti:"Bugün Güney Amerika'dan Uzak Asya'ya kadar her ülkede STM'nin ayak izlerini ve ihracat çalışmalarını görebilirsiniz. STM ülkelerin büyük projelerine davet edilen ve dünyada güven duyulan bir firma haline gelmektedir. Bu düşünce ile öncelikli hedefimiz STM'yi ihracat odaklı büyüterek şirketimizi Defence 100 listesinde ilk 50 şirket arasına sokmaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından çizilen ve Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından planlanan savunma ve havacılık alanında ihracat hedeflerinin farkındayız ve burada bize de büyük görevler düşüyor. Bu bağlamda STM olarak öncelikle ürün ve hizmet kalitesinde dünya ile rekabet edecek kalitede çözümler hazırlarken fiyat anlamında da tercih edilebilir bir yerde kendimizi konumlandıracağız. Ayrıca hem Türkiye'de hem de dünyada yenilikçi ve yeni gelişen alanlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya devam ederek pazar geliştirmeye çalışacağız. İhracata dayalı girdilerimizi toplam ciromuzun yüzde ellileri seviyesine çıkartmak için çalışacağız. Mevcut durumda 20'den fazla ülkede ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerimiz aktif olarak devam ediyor.Yenilikçi teknoloji ve ürünlere yönelik yaptığımız yatırımlar ile STM'nin önümüzdeki yıllarda ciddi olarak büyüme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyoruz. 2018 sonunda duyurduğumuz STM 2023 vizyonu doğrultusunda oluşturduğumuz stratejimizde öncelikle askeri denizcilik, otonom sistemler, siber güvenlik, yapay zeka alanındaki çalışmalarımızda ihracata daha fazla odaklanma yer almaktadır. Bu çerçevede insansız su üstü ve su altı otonom sistemler ile milli denizaltı tasarım çalışmaları ve cep denizaltı konusunda çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Ayrıca otonom sistemler kabiliyetimizi genişleterek yapay zeka özelliklerini geliştirmeyi ve sürü yeteneği kazandırmayı planlıyoruz.İhracatta ürünün kalitesi ve fiyatı kadar önemli olan bir diğer unsurun da güven duyulan bir ülke ve marka olmak olduğunu vurgulayan İkinci, konu ulusal güvenlik olduğunda bu olgunun daha da önem kazandığını söyledi. STM Genel Müdürü İkinci, "Bu kapsamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız çok büyük destek ve yönlendirme sağlayarak ihracat çalışmalarının önünü açıyor. STM olarak biz de yurt dışında müşterilerle kurduğumuz ilk temastan itibaren devlet büyüklerimiz tarafından tesis edilen güveni geliştirmeye bu zemin üzerinde projelerimizi inşa etmeye özen gösteriyoruz. Bunu yapabilmenin yolu sürekli ve sabırlı bir şekilde bir araya gelmekten, birbirimizi daha iyi anlamaktan, ihtiyaçları ve bunları karşılayabilmek için aşılması gereken zorlukları yerinde görmekten geçiyor. Devletimizin katkısıyla tüm bu süreci önemli bir şekilde destekleyen vize muafiyeti olan ülke sayısının artması ve ihracatçıya tanınan yeşil pasaport gibi gelişmeler bizim ilişkilerimizi ve iş bağlantılarımızı daha sıcak tutmamızı sağlıyor" dedi.