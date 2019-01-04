Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü bir ekonomiye ve finansal mimariye kavuştuğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir süreci başlattıklarını söyledi. TRT Haber'de gündemi değerlendiren Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlerin altını çizerek, öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk

HEDEF TEK HANE ENFLASYON

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Belirlenen hedefler, bunu uygulamak için güçlü bir para politikası, bunun yönetilmesi için reel ekonomiyle toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin ortaya konulması ve ondan sonra 3 yıllık yeni ekonomi programı dediğimiz 2019, 2020 ve 2021. Bu dönemin sonunda da tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediğimiz bir program açıkladık. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk."







DENGELENME DEVAM EDİYOR

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin kasım sonrasında aralık ayında da devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Tüketici fiyatlarında -0.4, üretici fiyatlarında -2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, şöyle devam etti: "YEP çerçevesinde güçlü hedeflere sağlam bir şekilde kavuşarak kapadığımız bir 2018 yılı ile karşı karşıya kaldık. 2019'da da aynı istikamette güçlü şekilde 2020 ve 2021'e temel oluşturacak nitelikte aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edilecek. Enflasyon konusu çok hassas, güçlü takip ettiğimiz bir alan. Şakası yok. Para politikası, mali disiplin, bütçe disiplininden şaşmadan ciddi şekilde takip ettiğimiz bir alan olarak devam edecek."



BÜTÇE DİSİPLİNİ KORUNACAK

"Seçim ekonomisi uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Albayrak, seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde konulan hedeflerin tutturulamayacağını söyledi. Albayrak, gelir, harcama ve tasarruf alanlarında ciddi duruşun 2018 sonuna kadar devam ettiğini vurgulayarak, "Çok daha güçlü mali ve bütçe disiplini ortaya koyacağımızı herkes görecek" ifadesini kullandı.



FAİZLE İLGİLİ KONUŞMAM

Albayrak, "Faizlerde değişiklik olabilir mi?" sorusuna, "Benim ağzımdan bu konuyla ilgili en ufak bir şey duyamayacaksınız. Çünkü biz bu sürecin tarafı değiliz. Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır. Bize düşen, Türkiye'de enflasyon ve faizlerin düşmesi, maliyet avantajının ortaya çıkmasıyla ekonomik ve reel sektör faaliyetinin eskisinden daha güçlü bir noktaya gelmesi için adımlar atmaktır" diye konuştu.



ASYA PİYASALARI DALGALANDI

Kurda önceki gece yarısı meydana gelen dalgalanmayı da değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti: "Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi. Türkiye, yaşadıklarıyla bu ve benzeri bütün süreçleri çok daha etkin ve dikkatli bir şekilde yönetmeye devam edecek. Türkiye'nin dostu olan ülke, kurum ve şahıslar olduğu gibi karşısında olan ülke, kurum ve şahıslar var. Biz bu çerçevede tüm bunlardan ayrı güçlü, güvenli ve öngörülebilir şekilde yolumuza bakacağız. Türkiye 2019'a da güçlü adımlarla girecek."

Bakan Berat Albayrak TRT'de önemli açıklamalarda bulundu

REEL SEKTÖR İÇİN YENİ PAKET YOLDA

Hazıne ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019'un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağına işaret ederek, "Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız" dedi.



'MIŞ' GİBİ YAPANLAR TAKİP EDİLECEK

Ekİm 2018'de açıklanan bazı sektörlerdeki indirimleri 3 ay daha uzattıklarını hatırlatan Albayrak, "Bunu çok yansıtan, az yansıtan, 'mış' gibi yapanlar var. Mesela market zincirlerinde kısa bir dönem yaptılar ama gıdaya çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz. 'Mış' gibi yapanlara yaptırım söz konusu değil, programa almayacağız, takiplerini yapacağız. Verdiğimiz destekler, indirimleri yansıtan sektörlerin ciro ve satışlarına pozitif yansıdı" dedi.



6.5 TON ALTIN EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Altın ve dövizle tahvil ihracına da değinen Albayrak, "Amaç sermayenin reel ekonomiye kazandırılmasını teşvik edecek tatlandırıcı ürünler, farklı enstrümanların geliştirilmesi. Sadece geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6.5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık" dedi. Albayrak, bireysel yatırımcılara yönelik başlattıkları döviz cinsinden tahvil ihracıyla ilgili süreçte de bir haftada 1.1 milyar lira hacim oluştuğunu söyledi.



SALDIRILARA ÇOK HIZLI VE GÜÇLÜ REFLEKS VERDIK

Türkıye'nın karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara çok hızlı ve güçlü reflekslerle yaklaşık 2-3 aylık bir süreçte müdahale edildiğine vurgu yapan Albayrak, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük avantajlarından birisi olduğunu ifade etti. Albayrak, "Yerel seçim bittikten sonra Türkiye, yaklaşık 4-4.5 yıl seçimin olmadığı, güçlü, güvenilir bir dönüşümün, yasal düzenlemelerin, adımların atıldığı iyi bir döneme giriyor. Türkiye'deki varlıkların değerlemesi çok ama çok cazip bir noktada" diye konuştu.