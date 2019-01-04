Kanserojen maddeleri tespit eden yerli kit

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden ithal gıda kontrol kitinin TÜBİTAK tarafından "AFLAMAM" adıyla yerlileştirildiğini bildirdi. Varank, sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonlarının artık Türkiye'de üretildiğini belirtti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) yerlileştirilen ürünün ilk müşterisi Tarım Bakanlığı oldu. TÜBİTAK'ın Tarım Bakanlığı ile protokol imzaladığına değinen Varank, AFLAMAM'ın üretiminde ve protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürece öncülük ettiğinin altını çizdi. Varank, "Bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojisinin yükseltmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek" dedi.