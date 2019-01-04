Özbekistan’ın yeraltı aramaları Türkiye’den

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Uluslarası Maden Arama Şirketi'nin (UMAŞ) alt şirketler oluşturup Sudan'da altın aramak üzere anlaşma imzaladığını belirtti. Cansız, "Özbekistan'da da 700 kilometrenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz. İnşallah, Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim içindeyiz" dedi.Cansız, İstanbul Maden İhracatcıları Birliği (İMİB) Maden Sektörü Ödül Töreni Sektörel Vizyon Organizasyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, yazılımı yüzde 95 tamamlanan e-Maden projesi ile 700'ü aşkın işlemin elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.