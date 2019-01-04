Sami ATALAN: “Bizi birilerine muhtaç etmeyin”

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Savunma sanayi temsilcilerine "Bizi birilerine muhtaç etmeyin. Başımız ne zaman dara düşmüşse ciddi bir ambargoya maruz kalıyoruz." diyerek konuya verdiği önemin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma sektörünün finansmanından, insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede ortaya konulacak ihtiyaçların karşılanması için kamu ve özel sektörün üzerine düşeni hep beraber yapacağına inandığını söyledi.Türk Savunma Sanayii Zirvesinin ana teması olan Türk savunma sanayi uzun soluklu strateji planımız için önümüzdeki yıl geniş kapsamlı savunma sanayi şurası ve katılımlı yönetim felsefesi ile ortak devlet aklının oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğu da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından açıklandı.Günümüzde Türk savunma sanayi yüzde 65 oranında askeri ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayinin yol haritasının; tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir hale gelinmesi ve ihracatı yapana dek çalışılması olduğunu da sözlerine ekledi.Halen 60 milyar Amerikan Doları tutarında 650'den fazla projenin, Türk savunma sanayinde devam etmesi ve 100 kalemin doğrudan teknoloji geliştirme ve Ar-Ge projesi olması, yakın zamanda çok daha fazla özgün ürünlerimizin olacağının ispatıdır. Çok acil olmayan hiçbir savunma ürününün yurt dışından ithal edilmemesi gerektiğinin talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da ihtiyaçların yerli üretimden karşılanmasının gerekliliğini vurguladı.Uzun yıllar ülkemiz, dış alımlarla silah, araç-gereç tedarik etti. Ancak son yıllarda özgün ürünlerimize sahip olduk. Şimdilerde HÜRKUŞ, ATAK, ALTAY ve MİLGEM projeleri popülerliği ile ön plana çıkıyor. Ancak bunlar birer platformdur ve silahlandırılmalıdır. Türkiye'nin öncelikle mühimmat ve akıllı mühimmat konusunda çok mesafe aldığı çoğu insan tarafından bilinmez.Günümüzde hava savunması, bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ülkemizde de bu alanda birçok proje, son testlerini sürdürüyor. Bunlar aslında entegrasyon harikalarıdır. Hedefi tespit etmek, radar teknolojisi demektir, bizde artık var. Sensör teknolojisi ve uçuş kontrol üniteleri gerekmektedir, artık var. İtki için roket motoru ve son olarak harp başlığı gerekir, tabii ki var. Bunların hepsinin uyum içinde çalışması sonucu hedef, ancak vurulabilir.İşte anlatmak istediğimiz sanayi zinciri, buradadır. İnovasyon (yenileşim) ve ayrıştırma, ağ ortamında harp kabiliyetlerinden gelir. Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma füzeleriniz var. Fakat bunların uyumlu çalışması için ortak komuta ve hızlı karar mekanizmaları gerekir. Tabii ki iletişim de şart. Türk savunma sanayiinde artık bu teknoloji de var.Karada, denizde ve havada harp teknolojileri üretebilen sanayimizin ihtiyaçları artıyor. İşte burada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bir kez daha devreye giriyor. SSB, kullanıcı olan askeri ve kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile kritik teknolojilerin geliştirilmesinde köprü rolü oynamakta; azami ölçüde milli, yerli ve ileri teknoloji geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Hibrit yakıtlı yeni motor, elektromanyetik fırlatma, lazer silah sistemleri, gelişen elektronik harp ve siber savaş kabiliyetleri, uzay boyutu ve tabii ki nanoteknolojileri gibi yüzlerce yeni teknoloji, hedeflerimiz arasında yer alıyor.Savunma ve havacılık sektöründe yayınlanan birçok makalemin yanı sıra onun üzerinde ansiklopedi yayınıyla sektörde 35 yılı geride bırakan bendeniz, sektöre duyulan ilgi ve merak üzerine seçkin Sabah Gazetesinde sizlerle buluşacağım.Uluslararası savunma sanayi uzmanı olarak, ilki Aralık ayında gerçekleştirilen Türk Savunma Sanayi Zirvesinde devlet büyüklerimizin, değerli sanayicilerimizin, düşünürlerimizin ve bilim insanlarımızın strateji görüşmek için bir araya geldiğini mutlulukla gözlemledim.Görüyorum ki, ekonomimizde önemli bir yer tutan savunma sanayimiz, büyük bir gelişim ve değişim arifesindedir. Stratejik yapımızı hedeflerimiz doğrultusunda en kısa sürede belirlememiz gerekiyor.