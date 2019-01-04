Sağlık Bakanlığı 6409 personel alımı başvuruları için bugün son gün! - İŞKUR üzerinden personel alımı şartları

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR'da yayımlanan personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 bin 409 personel alımı yapılacağı İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Bu konunun yayınlanması ile birlikte on binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev alacak personel alımı ilanına başvurular için bugün son gün olacak. Adaylar bu gelişmelerin duyurulması ile birlikte günlerdir 'Sağlık Bakanlığı işçi alımına nasıl başvurulur' sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Konuyla ilgili ilk detaylar netleşmeye başladığında binlerce kişi resmi açıklamayı bekliyorlardı. Beklenen açıklama ise konunun netleşmesi ile birlikte kısa süre içerisinde gerçekleşti. Peki 'Sağlık Bakanlığı Personel alımı şartları nelerdir' İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...