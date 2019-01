Teknoloji girişimlerine dört altın tavsiye

BUGÜN NELER OLDU

Gırışım sermayesi fonları, mentorler, melek yatırımcılar her yıl tekrar ettikleri sözleri belki bu yıl da tekrar ediyor diye düşünebilirsiniz. Ancak bu yıl her yatırımcının daha fazla düşüneceği ve daha ciddi takip edeceği bir döneme giriyoruz. O yüzden yeni yılın başında ajandanızı oluştururken kendinize sürekli sormanız gereken başucu sorularını hazırlamanızda fayda var.Ekip arkadaşlarınıza destek olun. Yatırımcılar sadece girişimcinin kendisine değil, ekibe yatırım yapıyor. Teknoloji girişimleri kendisine küresel iş olanağı bulduğu dönemde ekip arkadaşlarınızla bağınızı kuvvetlendirin.Sorun çözmeye odaklanın. Müşteri veya kullanıcı adına her ne derseniz deyin, mutlaka onların sorunlarını çözmeye odaklanın. Ürünün son halini her zaman müşteri karar verir. Ancak bu konuda asıl odaklandığınız yeri unutup terzi işi çözüm sağlamaya kalkarsanız, maliyeti ve ölçeği de kaybedebilirsiniz.Etrafınızda olanı biteni takip edin. Her şeyi doğru yapmanıza rağmen ekonomik koşullar girişiminizi hayata geçirmenize engel olabilir. Bu yüzden önceliklerinizi doğru belirlemekte fayda var. İnsan ağınızı genişletirken, insanlara paylaşacak değerler üretmeye gayret edin.Bilgilerinizi diğer girişimlerle paylaşın. Pek çok girişim hızlandırma programında sizden farklı alanlarda iş yapan girişimlerin sorunlarını çözmesine destek olun. Birbirinize vereceğiniz destekle bazen bir mentorun sunacağından daha fazlasını elde edersiniz.