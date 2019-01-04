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Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin TL’sinden oldu

'da telefonuna gelen, "Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın" mesajındaki linke tıklayarak, açılan sahte banka sayfasına bilgilerini giren Musa Ayşin adlı vatandaş, 30 bin TL dolandırıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 15:03
Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin TL’sinden oldu

YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE BİR MESAJ GELDİ!

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Musa Ayşin'in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi. Mesajda, "Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın" ifadeleri yer alarak, Ayşin'den gönderilen linkteki siteye girerek, bilgilerini yazması istendi. Ayşin de linke girerek, çalıştığı bankanın internet sitesi sandığı sahte siteye müşteri bilgileri ve şifresini yazdı. Daha sonra ise sayfa kapandı. Sayfaya tekrar girmeyi deneyen Ayşin, başarılı olmadı. Bunun üzerine çalıştığı bankanın cep telefonunda bulunan mobil uygulamasına giren Ayşin, yıllarca biriktirdiği ve hesabında bulunan 30 bin TL'sinin olmadığını fark etti. Bankayı arayan Ayşin, dolandırıldığını anlayınca, suç duyurusunda bulundu.

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Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30 bin TL’sinden oldu
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