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Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı...

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Buna göre, 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlikte 2019'a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

Giriş Tarihi: 5.1.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 12:10
Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı...

Tebliğle, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili maddelerinin uygulamasına dair usul ve esasları belirlendi.

28 ŞUBAT 2019' KADAR...

Buna göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve ilgili maddesi kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlikte 28 Şubat 2019'a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

Verilen ek süreden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranmayacak.

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Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı...
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