Euro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcılardan gelen talep üzerine, euro ve dolar cinsi devlet tahvili ihraçlarına devam edecek. Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Tüm etaplarda euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına devam edilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvili ihracatlarında vade sonu tarihi 27 Aralık 2019, birinci kupon tarihi 28 Haziran, ikinci kupon tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.Euro cinsi devlet tahvilinde 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık kupon oranı ise yüzde 2.5, dolar cinsi devlet tahvilinde ise 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık kupon oranı ise yüzde 4 oldu. Devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak, asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak.