HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Euro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek

Euro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Euro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcılardan gelen talep üzerine, euro ve dolar cinsi devlet tahvili ihraçlarına devam edecek. Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Tüm etaplarda euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına devam edilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvili ihracatlarında vade sonu tarihi 27 Aralık 2019, birinci kupon tarihi 28 Haziran, ikinci kupon tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.
Euro cinsi devlet tahvilinde 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık kupon oranı ise yüzde 2.5, dolar cinsi devlet tahvilinde ise 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık kupon oranı ise yüzde 4 oldu. Devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak, asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Euro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN