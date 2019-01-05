Hazır giyimciler de indirime ‘devam’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yılda enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, "BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum" dedi. Ocak ve şubat aylarında sezon indirimlerinin de devam edeceğinin altını çizen Öncel, "Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını daha çok göreceğiz" diye konuştu.