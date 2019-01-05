Plastik poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımının yaklaşık yüzde 50 azaldığını söyledi. 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketildiğini belirten Bakan Kurum, "Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, marketlerin bez torba satışlarının yanı sıra, online alışveriş sitelerindeki bez torba satışları katlandı. GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, bez çanta satışlarında 2.5 kat artış yaşandığının bilgisini verdi.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan ise plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istedi.