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’da ödeme tarihi uzadı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
SGK’da borç ödeme tarihi uzadı
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun'a göre SGK'ye olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu. Selçuk, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetinden de yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.
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SGK’da borç ödeme tarihi uzadı
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