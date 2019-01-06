Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı gram tam çeyrek altın altın fiyatları 7 Ocak

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde dolar ve euronun aksine en çok tercih edilen yatırım aracı olan ve düğünlerde hediyeleşme maksadıyla da kullanılan altın da yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen ve bu sebepten dolayı herhangi bir siyasi hareketlilikte doğrudan tepki veren altın, geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisine karşı dış mihraklar tarafından yapılmaya çalışılan operasyonlar neticesinde artış yaşamış ancak daha sonra hükümet ve millet olarak el ele verip bu operasyonların bertaraf edilmesi sonucu piyasaların normalleşmesi ile birlikte rutin haline geri dönmüştü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte vatandaşların merak ettiği o sorunun yanıtı...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Yastıkaltı olarak da bilinen ve birçok bireyin birikim amacıyla da tercih ettiği çeyrek, geçtiğimiz aylarda yaşanan artış sonucunda popülerliğini bir nebze de olsa kaybetse de şuan da eski ve beklenen konumunu geri almayı başarmıştır. Çeyrek altın bugün 357,64 liradan alınırken 365,78 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda yaşanan artış sonucunda en çok tercih edilen altın olma yolunda çeyrek altını yakalasa da bugünlerde yine çeyreği ardında ikinci planda kalmıştır. Özellikle hediyeleşme maksadıyla kulanılmasından dolayı ucuz olması bireyleri kendine çeken bir yönüdür. Gram altın bugün, 220,82 liradan alınırken 220,89 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek ve gramın aksine daha az tercih edilen ancak yatırım için biçilmiş kaftan olan bir altın türüdür. Aynı zamanda düğünlerde durumu iyi olan kişiler ve yakın akrabalar tarafından gelin ve damada en çok takılan takı arasınadadır. Yarım altın bugün, 713,26 liradan alınırken 731,77 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde birikim açısından ve düğünlerde aile büyükleri tarafından tercih edilen bir altın türüdür. Tam altın bugün, 1.413,5200 'den alınırken 1.441,2600 satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır ikisi de yatırım amacıdır fakat Cumhuriyet altını hem daha ağır ve hem daha pahalı olduğundan uzun vadeli düşünülür. 1.483,00 TL'den alınırken 1.507,00 TL'den satılıyor.