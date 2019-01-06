Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak Pazar güncel rakamlarla gram altın çeyrek altın fiyatları

Haftanın son günü gelmesine rağmen ekonomide en çok merak edilen konulardan birisi de altın fiyatları olarak öne çıkıyor. Bu haftayı oldukça hareketli geçiren altın, yatırımcısı başta olmak üzere bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültürümüzde de oldukça önemli bir yere sahip olan ve her dönem gerek yatırım gerekse hediye aracı olarak kullanılan altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden yapıyor.

ALTIN FİYATLARI 6 OCAK PAZAR

GRAM ALTIN FİYATI

Bilindiği üzere, son senelerde çeyrek altına oranla daha çok tercih edilen gram altın oldu.

Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Gram altın 6 Ocak Pazar gününe 220,39 TL'den alınıp 220,50 TL'den satılarak başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın türü çeyrek altındır. Çeyrek altın düğünlerde de akla gelen ilk hediyedir, aynı şekilde birikim açısından da yastıkaltı biriktirilen altınların büyük çoğunluğu çeyrek altındır.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 353,38 TL'den alınırken 361,42 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah yarım altın 704,55 TL'den alınırken 722,84 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam altın bugün itibariyle 1.413,52 TL'den alınırken 1.441,26 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler söz konusudur. Cumhuriyet altını hem daha pahalı hem daha ağır olduğu için kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.463,00 TL'den alınırken 1.485,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

6 Ocak Pazar günü 201,43 TL'den alınan 22 ayar bilezik, 201,60 TL'den satılarak işlem görüyor.