Eczane poşetleri ücretsiz olacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczane poşetlerinin ücretsiz olmasıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söyledi.Bakan Kurum, "Eczacılar Odası'yla bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0.15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak'ta başladı. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda reyonlardaki küçük poşetler kapsam dışında. Tekstil, çok kullanımlık poşetler, bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, kargo poşetleri ücretsiz.