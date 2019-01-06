Karaca dünyaya teknoloji satıyor

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Mutfak, sofra ve ev tekstili alanında yıllık 1.4 milyar liralık ciro ile Türkiye'nin pazar lideri olan Karaca Group, inovatif ürünleriyle teknoloji ve konsept şirketi haline geldi. Tüketici alışkanlıklarıyla ilgili antropologlarca yapılan saha araştırmalarının ardından inciyi sofra takımlarında kullanmayı planlayan Karaca Group, laboratuvar çalışmaları sonrasında elde ettiği 'altın oran' ile formülünü sadece üç kişinin bildiği ve Karaca Fine Pearl'i üretti. Bu ürünle, dünyada porselen yemek takımı kavramını değiştirdi.Şirket, şimdi bir dünya devinden Fine Pearl melzemesiyle üretim için sipariş aldı. Tencere ve tavalarda graniti kullanmayı başaran, elmasla kaplı pişirme ürünleri üreten Karaca, Fine Pearl ile birlikte artık teknoloji üreten şirket unvanını elde etti. Sadece Fine Pearl'le yüzde 50'lik ciro artışı sağlayan şirketin İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, dünyada değişik ülkelerinde sadece kendileri için üretim yapan 7 fabrikanın bulunduğunu ve buralarda isteyen şirketler için Fine Pearl ürettiklerini söyledi.Bağcı, "Karaca Fine Pearl serisi, yapımında kullanılan inciyle dünyadaki en değerli porselen takımlarından biri. Kuvars, kaolin ve feldspat da bulunduran ve sıfır gözenekli yapısıyla kalitesinin içini tamamen dolduran Fine Pearl'ün karışım oranı ve yapım aşamalarını sadece biz biliyoruz. Bunu kimse taklit edemedi. Ar-Ge çalışmalarımız 4 yılı aldı. 50 defa yurtdışına çıkıldı. Gerçek formüle ulaşabilmesi için bin deneme yapıldı. 4 tane de kalıp kırıldı. Sonunda ürünü ortaya çıkardık. Bu ürün piyasaya çıktığından beri sofra kategorisi satışını yüzde 50 artırdı. Seramik ve porselenin en üstüne Fine Pearl yerleşmiş oldu. Bu teknolojiyi isteyenlere satıyoruz ama formülün içeriği bizde kalıyor" dedi. 2018'de 1.4 milyar TL olan ciroyu bu yıl 1.8 milyara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bağcı, Karaca Group'un, yeni teknoloji çalışmaları yaptığını ve ürünlerin bitmesiyle dünyada kendi alanında devrim yaratacağını kaydetti.2019'udünyada mağazalaşma yılı olarak belirleyen Karaca Group, halen bulunduğu 15 ülkenin yanına Almanya, Paraguay, Moğolistan, İngiltere ve Irak gibi ülkeleri de katacak. Önümüzdeki dönemde ABD pazarına açılmayı da planladıklarını söyleyen Karaca Group İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, 18 mağaza açmayı hedefledikleri AB operasyonları tamamlandıktan sonra ABD'de büyük çaplı bir mağazalaşma atağına kalkacaklarını vurguladı. Devletin, şirketlerin yurtdışına açılmaları için önemli teşvikler verdiğini söyleyen Bağcı, "Bu teşviklerle yurtdışına açılmayan zarar eder. Karaca Group yönetimi, 2023'te şirketin dünyada kendi alanındaki ilk 10 arasında yer alması hedefini belirledi. Bu hedefi de aşmayı planlıyoruz" dedi.EMSAN, Jumbo gibi markaların da sahibi olan Karaca Group, yurtdışında marka satın almaya sıcak bakıyor. Avrupalı dev kurumların kendilerini satın almaları için geldiklerini ve bunlardan 3'üyle ilgilendiklerini belirten Galip Bağcı, gizlilik anlaşması imzaladıkları şirketleri incelediklerini belirtti. Bağcı, "Organik olduğu gibi satın almalarla inorganik büyümeyi de düşünüyoruz. Bu nedenle gelen tekliflere bakıyoruz" dedi. Bağcı, büyük fonların Karaca'yı satın almak için teklif verdiklerini de belirterek, "Satmak gibi bir düşünce yok. Bir çay içiyoruz, gidiyorlar" diye konuştu. Üretimde, Ar-Ge'de ve satışta yeni teknolojiyi kullandıklarını belirten Bağcı, e-ticarete yaptıkları yatırımla bu alandaki satışların yüzde 300 arttığını söyledi.