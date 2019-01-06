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Kâr payı avansı dağıtımına düzenleme

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Kâr payı avansı dağıtımına düzenleme
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kâr payı avansı dağıtabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın, Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu avans, hesap dönemi sonu kârından ilgili madde kapsamında indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ını geçemeyecek.
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Kâr payı avansı dağıtımına düzenleme
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