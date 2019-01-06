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'ten ücretli poşetlerle ilgili flaş teklif!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , yeni yıl itibarıyla hayata geçirilen "" uygulamasına ilişkin, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 16:01
TESK'ten ücretli poşetlerle ilgili flaş teklif!
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ücretli plastik poşet uygulamasını değerlendirdi.

Zincir marketler ve AVM'lerin sattıkları poşetlere logolarını ve satış sloganlarını bastığını belirten Palandöken, poşetlerin işletmelerin reklamına "alet edildiğini", vatandaşların ise ücret ödedikleri poşetlerle marketlerin reklamını yapmak istemediğini vurguladı.

"ÜCRETLİ POŞETLERE STANDART GETİRİLMELİ"

Palandöken, ücretli plastik poşet uygulamasında amacın doğayı korumaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Doğayı korumak için başlatılan ücretli poşet uygulaması AVM ve zincir marketlerin kazanç kapısı oldu. Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak poşet uygulamasını fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli."

Reklam yapılan tüm bez torbaların da ücretsiz olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Eğer amaç gerçekten doğayı korumaksa marketlerde naylon poşetlerin yanında bez torbalar ve file çantalar alternatif olarak müşterilere sunulmalı. Ücretli poşetlere ise kısa süre içinde standart getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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TESK'ten ücretli poşetlerle ilgili flaş teklif!
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