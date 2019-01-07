13’üncü kez ihracat şampiyonu

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TÜRKIYE otomotiv endüstrisi 2018'de ihracatta üst üste 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörü, 2018'de yüzde 11 artışla 31.6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi. Çelik, "Sadece ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık, Cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik. 2019'da ihracat hedefimizi 32 milyar dolar olarak belirledik" dedi.