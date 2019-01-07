Ankaralıya musluktan memba suyu

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli'nin tamamlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız. Projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın su ihtiyacı giderilecek. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 220 milyon dolar" dedi. Pakdemirli, Bolu'nun karlı memba sularını en yakın zamanda Ankara'da çeşmelerden akıtmanın gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, "Projede son aşamaya gelindi. Su, en yakın zamanda musluklardan akacak ama iki ay içinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Musluktan akan suyu içme imkânı da olacak" dedi.