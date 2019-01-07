Dolar bugün ne kadar kaç tl? 8 Ocak güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı...

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başlıyor. Bireyler dolar bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyorlar. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yükselişin ardından ciddi bir düşüşe geçen kur, son bir kaç gündeki hafif yükseliş eğilimi ile birlikte kayıplarının çok ufak bir kısmını toparladı. Ancak uzmanların tahmini doların bu seviyede çok fazla tutunamayacağı ve aşağıya doğru ivmeli bir şekilde düşüşünü sürdüreceği yönünde bulunuyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? 8 Ocak güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar bugün ne kadar kaç tl? sorusu en çok araştırılan konular arasında, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak döviz kurları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...

8 OCAK EURO NE KADAR?

Döviz kurları ile ilgili araştırmalar aynı hızıyla devam ediyor. Vatandaşların en çok arattığı konuların arasında euro bugün ne kadar? sorusu geliyor. Euro bu sabaha 6,17 civarında girdi.

8 OCAK DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? diye araştıran vatandaşlar bu soruya cevap arıyorlar. Dolar bu sabaha, 5,39 civarında seyrediyor.

ANLIK CANLI DÖVİZ KURLARI FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!