Göbeklitepe’de hedef 2.5 milyon turist

BUGÜN NELER OLDU

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, 'Göbeklitepe Yılı' sayesinde bu sene turizmde altın yıl yaşanması bekleniyor. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar, 2018 yılını otellerimizde ve seyahat acentelerinde yüzde 90 ve üzeri doluluk oranıyla kapattık. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde misafir ağırlamış olduk. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi tabii ki bizim için avantaj. Bu durum şehrimize büyük ivme katacaktır. Bu yıl 2.5 milyon misafir ağırlayabiliriz" diye konuştu.