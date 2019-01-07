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Göbeklitepe’de hedef 2.5 milyon turist

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Göbeklitepe’de hedef 2.5 milyon turist
İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, 'Göbeklitepe Yılı' sayesinde bu sene turizmde altın yıl yaşanması bekleniyor. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar, 2018 yılını otellerimizde ve seyahat acentelerinde yüzde 90 ve üzeri doluluk oranıyla kapattık. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde misafir ağırlamış olduk. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi tabii ki bizim için avantaj. Bu durum şehrimize büyük ivme katacaktır. Bu yıl 2.5 milyon misafir ağırlayabiliriz" diye konuştu.
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Göbeklitepe’de hedef 2.5 milyon turist
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