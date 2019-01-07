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için flaş gelişme! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

Yeni yılda uygulanacak tavanı belli oldu. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı 6 bin liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmasıyla en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı. Yeni yılda çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte kıdem tazminatı hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 7.1.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 13:41
Kıdem tazminatı için flaş gelişme! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

tavanı 6 bin lirayı aştı. 4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, her 6 ayda bir artırılıyor.

2018'in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019'un ocak-haziran döneminde geçerli olacak. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 54 bin 340 liradan 61 bin 700 liraya çıkacak.

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Kıdem tazminatı için flaş gelişme! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
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