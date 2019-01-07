Para benden üretim senden

BUGÜN NELER OLDU

55 yıllık iç giyim firması Yeni İnci'nin Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, iç çamaşırda tecrübesi olup zora giren ya da iş kurmak isteyen girişimcilere sermaye desteği verip sektöre yeni üreticiler kazandırdıklarını söyledi. Sektörde kalifiye elaman açığı olduğunu dile getiren Atakan, "İşi bilen ancak sermayesi olmayan kişiler için imalathane tutup makinelerini alıyoruz. Belli bir noktaya geldiklerinde de geri ödeme yapmaya başlıyorlar. Bugüne kadar bu teşvikle 10'a yakın atölye kurduk" ifadelerini kullandı. Bu süreçten sonra kişinin ister kendileriyle isterse başka şirketlerle çalışabildiğinin altını çizen Atakan, "Bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. Çünkü iş garantisi veriyoruz" dedi.Anadolu'dan gelecek taleplere de açık olduklarını belirten Atakan, "Biz Makedonya göçmeniyiz. Orada ekonomik olarak zor durumda olan Türk köylerinde yaşayan Müslümanlara işi öğretiyoruz. Bir sonraki aşama ise onlara iş kurdurmak olacak"diye konuştu.