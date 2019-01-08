Bakan Selçuk duyurdu! Yüzde 1'e düşürüldü...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak." dedi.

BAŞVURUYA GEREK YOK, SİSTEM OTOMATİK OLARAK DAHİL EDECEK

Bu kapsamda, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri Sosyal Güvenlik Kurum sistemi aracılığıyla belirlenecek ve herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edilecek.

OCAK AYI İTİBARİYLA UYGULAMAYA GİRDİ

İşyerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Selçuk "Teşvikten yararlanan işyerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süre ile Tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari olarak 25,58 TL, azami olarak 191,88 TL teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.