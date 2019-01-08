Borsada 90’a taktılar

Hesapsızca yapılan transfer harcamaları ile girdikleri borç yükünü kaldıramaz hale gelen ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 'borca batık' konumunda bulunan spor kulüpleri için Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği'nin harekete geçmesi, borsada sert fiyat hareketlerine neden oldu.



SPOR ENDEKSİ UÇTU

Spor endeksi de 4 büyük kulübün hisseleri de yükseldi. Cuma günü 1 milyar 878 milyon lira olan 4 kulübün piyasa değeri toplamı dün 200 milyon TL artarak 2 milyar 56 milyon liraya kadar çıktı.







Geçen haftayı 1.21 liradan kapatan Galatasaray'ın hisseleri ilk 10 dakikada yüzde 10.7 yükselerek 1.34 liraya kadar çıktı. Daha sonra gelen satışlarla gevşeyen hisse 1.30 TL civarında dengelendi. Galatasaray'ın cuma günü 653.4 milyon TL olan piyasa değeri dün 723.6 milyon liraya çıktı. Beşiktaş'ın hisseleri de 1.58 liradan yüzde 11.3'lük yükselişle 1.76 liraya kadar yükseldi. Kara Kartal'ın piyasa değeri 422.4 milyon liraya ulaştı. Beşiktaş'ın hisseleri daha sonra 1.7 liranın altına indi. Fenerbahçe'nin de hisseleri yüzde 8'lik yükselişle 7.04 liradan 7.60'a çıkarken, piyasa değeri de 696.8 milyon liradan 752.2 milyon liraya ulaştı. Hisse daha sonra 7.30 TL'nin altına indi. Trabzonspor'un da hisseleri yüzde 6 yükselerek 1.58 TL'ye çıktı.

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